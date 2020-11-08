Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Güneşli mahallelerinde kaçak ürün imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına aldı.