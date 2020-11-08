Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akın Aksöz spor yapmak için dışarıya çıktı. Sokakta yürüyüş yapan Aksöz’e cadde üzerinden koşarak karşıya geçmek istediği esnada Önder Y. idaresindeki 34 MP 2962 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Aksöz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan Aksöz’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.