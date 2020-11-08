Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilova Mahallesi'nde konteynerden çöp toplayan iki belediye işçisi sokağın karşısında bulunan bir spor salonundan yükselen müziği duyunca, işi bırakarak müziğin ritmine kendilerini kaptırdılar. Spor salonunda yapılan fitness hareketlerini taklit etmeye çalışan işçilerin o halleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.



İşçilerin eğlenceli mesaisi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.