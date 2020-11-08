Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması öngörülüyor.