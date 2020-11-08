Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi kontrol altına aldı. Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş 6 adet teneke bulundu. Tenekelerde toplam 100 kilogram mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi
08.11.2020 - 13:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında ormanlık alanda gömülü patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bitlis,tatvan,patlayıcı madde,
745096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745096.aspx
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