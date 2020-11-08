Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Westminster Abbey’de Meçhul Asker anıtı önünde yapılan törene katılan Elizabeth, siyah kıyafetleriyle uyumlu olarak siyah bir maske taktı. Kraliçe, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı mart ayından bu yana pek ortalarda görünmüyor. 94 yaşındaki kraliçe bu süre zarfında çok az etkinliğe katıldı.