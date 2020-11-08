Westminster Abbey’de Meçhul Asker anıtı önünde yapılan törene katılan Elizabeth, siyah kıyafetleriyle uyumlu olarak siyah bir maske taktı. Kraliçe, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı mart ayından bu yana pek ortalarda görünmüyor. 94 yaşındaki kraliçe bu süre zarfında çok az etkinliğe katıldı.
Kraliçe Elizabeth ilk kez maske taktı
08.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere kraliçesi Elizabeth, insanların önüne ilk kez maskeli çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Kraliçe Elizabeth,
745125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745125.aspx
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