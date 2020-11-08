Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyyüp S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Eyyüp S. (54) ile yanındaki eşi İpek S. (51) itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

