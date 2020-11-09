Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Eskialibudak köyünde yaşandı. Karabudak mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen biri kadın 6 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapmak için şehir dışından geldikleri anlaşılan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Şahısların alanda açtıkları derin çukur dikkat çekti. Olay yerinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Komşu ilden gelip kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
09.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de, başka şehirden gelerek izinsiz kazı yapan biri kadın 6 kişi suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,keskin,kaçak kazı,
745288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745288.aspx
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