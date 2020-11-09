Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Eskialibudak köyünde yaşandı. Karabudak mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen biri kadın 6 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapmak için şehir dışından geldikleri anlaşılan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Şahısların alanda açtıkları derin çukur dikkat çekti. Olay yerinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.