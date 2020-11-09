Olay, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolu Arabayatağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir duruma sinirlenen minibüs şoförü, aracından inerek minibüsü ateşe verdi. O esnada kavşakta görevli polis memurları yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangın büyümeden söndürmeyi başardı. Daha sonrasında araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Yavuzselim polis karakoluna götürüldü.
Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi, yanan minibüsü polis söndürdü
09.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi. Yanan minibüsü polis ekipleri yangın tüpüyle söndürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,yangın,
745317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745317.aspx
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