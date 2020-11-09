Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Karaöz kavşağında Uğur Coşkun’un kullandığı 07 JP 998 plakalı otomobil ile Süleyman Kır’ın kullandığı 07 LBY 70 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uğur Coşkun’un kullandığı 07 JP 998 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki Mehmet Ali Salim’e ait ticari araca çarptı. Kazada, 07 JP 998 plakalı aracın sürücüsü Uğur Coşkun ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe Coşkun yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada park halinde bekleyen aracın içinde herşeyden habersiz halde oturan genç ise üzerine gelip çarpan otomobille neye uğradığını şaşırdı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken ön koltukta oturan genç, kazanın şokuyla aracından indi. Genç ne olduğunu anlamaya çalışırken park halindeki otomobilin yanında bulunan bir motosiklet sürücüsü de araçların üzerine geldiğini görünce motosikleti bırakıp uzaklaştı.