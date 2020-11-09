Çanakkale'nin Lapseki ilçesine Bağlı Güreci köyü sahilinde, bir yunus balığı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Baş bölgesine yakın yerden yara alan yunus balığının 1,80 metre boyunda ve yaklaşık 130 kilogramağırlığa sahip olduğu belirlendi. Sahilde gezen vatandaşlar bulunan ölü yunus balığını ise kimin vurduğu belirlenemedi.
Tüfekle öldürülen yunus sahile vurdu
09.11.2020 - 18:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü sahilinde tüfekle vurulan yunus sahile vurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunus,tüfek,
745380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745380.aspx
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