Korona tedbirleri çerçevesinde yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, D-100 İstanbul-Samsun karayolu Hacıhamza mevkiinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir araçtaki kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Yapılan HES kodu sorgulaması sonucunda araçta bulunan 2 kişinin evlerinde kendini izole etmesi gerektiği tespit edildi. Evlerinde olması gerekirken İstanbul’dan Amasya’ya gittikleri belirlenen şahıslar, Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı. İki şahsa izolasyon kurallarına uymamaktan 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslar, karantina sürelerini tamamlamak üzere Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Karantinaya uymayan 2 kişi yol kontrolünde yakalandı
09.11.2020 - 22:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Kargı ilçesinde karantinada olması gereken 2 kişi, seyahat ederken jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,karantina,Çorum,
745417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745417.aspx
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