Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 vakaları tespit edilen Kuytuca ve Çakıldere köylerinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Kurul, karantinaya alınan köylerde güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına ve alınan kararlara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
09.11.2020 - 22:36 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'ın Göle ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan,köy,koronavirüs,karantina,
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