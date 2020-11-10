Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20