Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
10.11.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,terörist,
745481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745481.aspx
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