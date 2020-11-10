Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.