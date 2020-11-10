Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon’un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor. Genellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak uçuş yapan ambulans helikopter bu yıl iki aylık bakım süresinin ardından tekrar hizmet vermeye başlarken bu yıl 65 hasta için havalanarak 72 saat 17 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle acil hasta sayısının düşmesi dikkat çekerken, 2019 yılında hava ambulansı 225 hastaya hizmet vermişti.