Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, test sonucu pozitif çıkan hastalar E.D., E.İ. ve H.Ö. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 3 şahsın, temasta bulundukları kişileri eksik bildirdikleri veya bildirmedikleri tespit edildi. Bunun üzerine 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi. Savcılık tarafından da 3 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldığı, ayrıca Kütahya Valiliğinin 25 Eylül 2020 tarihinde aldığı İl Hıfzıssıhha Kurul kararına istinaden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.