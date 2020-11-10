Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Bayır Sokak’ta ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre Can Ç.'nin (20) yakınları kendisinden haber alamayınca ikametine geldi. Kapının açılmamasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, genç şahsı kablo ile doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Emre Can Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.