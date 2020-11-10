Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 14 Ekim tarihinde kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı’ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti.

Otoyolda 1 ay sürmesi beklenen çalışmalar 27 günün sonunda sona erdi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti yeniden araç trafiğine açıldı.