Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cesetleri 16 gün sonra kayboldukları köye yakın bir noktadaki rögarda bulundu. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
16 gündür aranan yaşlı çiftin cesedi rögarda bulundu
10.11.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cesedi kullanılmayan rögarlarda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşlı çift,şüpheli ölüm,
745604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745604.aspx
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