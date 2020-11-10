Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cesetleri 16 gün sonra kayboldukları köye yakın bir noktadaki rögarda bulundu. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.