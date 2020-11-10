Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Suat S.'ye ait 38 PS 447 plakalı otomobilin motor kısmı, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, otomobilin sabah tamirden çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.