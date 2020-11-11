Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Görele’den Giresun istikametine gitmekte olan Nihat K. idaresindeki 28 RF 878 plakalı Isuzu marka kamyonet ilçenin İsmailbeyli köyünde ters yönden gelmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 28 RE 879 plakalı Kartal marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 28 RE 879 araçta bulunan 60 yaşındaki Cengiz Kaya hayatını kaybederken, araç sürücüsü İbrahim Ö. ile 28 RF 878 plakalı araç sürücüsü Nihat K. ve aynı araçta bulunan Selami Çiftçi yaralandı. Yaralılardan Selami Çiftçi kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.