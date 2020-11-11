Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi binanın korunması için “yürüyen makine” denilen yüksek teknolojili sistem kullanıldı. Sıra dışı nakil için tarihi binanın altına yaklaşık 200 mobil destek yerleştirildi, 5 katlı bina, robotik bacaklarla 60 metre ötedeki yeni yerine taşındı. Projenin baş teknik yöneticisi Lan Wuji, “İlk defa 2018 yılında geliştirdiğimiz bu teknoloji, tarihi binaları korumak için kullanılıyor. Bu, binaya koltuk değnekleri vermek gibidir. Böylece bina ayağa kalkıp yürür” diye konuştu. Hızlandırılmış çekim, taşımadaki ihtişamı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor.