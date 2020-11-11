İntercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da yapılacak olan yarış öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı iç hatlar yolcu bekleme alanına, Formula 1 yarış simülatörü ve pit stop alanı kuruldu.
Orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre yolcular yoğun ilgi gösterdi.
Simülatörü kullanan yolcular, Kanada'da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü. Koronavirüs salgını dolayısıyla simülatör her kullanımın ardından dezenfekte edilirken yolculara eldiven dağıtıldı.
İç hatlar ek hizmet binası bekleme salonunda kurulu pit stop alanına gelen yolcular ise Formula 1 aracının lastiklerini en kısa sürede değiştirmeye çalıştı.
Yolculardan Sadık Ezici etkinliği beğendiğini ve eğlenceli bulduğunu söyledi.