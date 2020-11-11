Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi Tüzek Mahallesi kırsalında 11 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet makineli tüfek, 5 kilogram kurutulmuş kenevir, 34 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.