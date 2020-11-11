Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı. Afyonkarahisar İl Hıfzıssıha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinin artan vakalar nedeniyle 50 gün aradan sonra tekrar karantinaya alınmasına karar verildi. Gece 23.59 itibari ile başlayacak karantinada beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Beldenin girişinde görev alan jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermeyecek. Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı.

Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu. Ayrıca her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçları karşılamaları için sokağa çıkmasına izin verilecek.