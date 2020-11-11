Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Alanya Sanayi Sitesi’ndeki Muhammed Müftüoğlu Caddesi üzerindeki demir atölyesinde meydana geldi. İşyerinde istif halinde bulunan olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı. Savrulan demirler park halindeki 07 AIU 273 plakalı otomobilin üzerine de düşerek zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili’yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Besili’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Besili’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.