Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Millî Ağaçlandırma Günü”nün bu yıl ikincisi düzenlendi. Bu kapsamda, Arnavutköy’e bağlı Tayakadın Mahallesi, Kuzey Marmara Otoyolu kenarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla bir tören tertiplendi.

Törende konuşan Vali Yerlikaya, bu etkinliğin Türkiye genelinde yapıldığını hatırlatarak “Güzeller güzeli İstanbul’da da aynı anda milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, ‘Bugün fidan, yarın nefes’ diyoruz. Ağaçlandırma gününü, biz başlattık, artık dünya kutluyor. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için başlatılan kampanyamız, bu yıl 30’u aşkın ülkede sahiplenilen küresel bir seferberliğe dönüştü. Bugün burada hep beraber, daha yeşil bir gelecek, daha yeşil bir İstanbul için irademizi tekrarlıyor, ileriye doğru büyük bir adım daha atıyoruz” dedi.

Geçen yıl Millî Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye’de, 13 milyon 700 bin fidan dikildiğini hatırlatan Yerlikaya “Bugün Arnavutköy’de, Şile’de, Sarıyer’de, Çatalca’da, Beykoz’da, Çekmeköy’de, Pendik’te, Silivri’de ve Adalar’da 105 hektar alanda toplam 160 bin 771 fidanı aynı anda toprakla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 2 milyonu geçeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz her vatandaşımıza bir ağaç düşecek şekilde 83 milyon fidanı sahiplendirmek” diye konuştu. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin de “2020 yılı sonuna kadar İstanbul’a 2 milyon 100 bin fidan dikilecek” ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Heybeliada’da 12 Temmuz’da yanan 61 bin 805 metrekarelik alan da yeniden ağaçlandırıldı. Sancaktepe’de de ilkokul öğrencileri, fidanı toprakla buluşturdu.