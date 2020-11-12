Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üzerine saat 10:00 ile 16:00 dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

İstanbul ve Ankara'ya yeni şehirler eklendi. Sakarya, Mardin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Giresun, Karabük'te de 65 yaş üstündekiler belirlenen saatlerde sokağa çıkamayacak.

Bu illerin nüfusunun toplamı yaklaşık 26 milyon. Yani Türkiye'nin üçte biri yaşlılara kısıtlamaya gitti.

Peki 65 yaş kısıtlamasından kimler muaf?

Kısıtlamada, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu belirtildi.