Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitishak Mahallesinde ikamet eden Levent Sancak, 2 hafta önce evinin balkonunda karatavuk kuşu yavrusu buldu.

Yavru olduğu için beslenmekte sıkıntı yaşayan kuşa önce ufak parçalara ayırarak ekmek verdiğini söyleyen Sancak, “Daha önce kumru yavrusuna baktım, şimdi karatavuk yavrusuna bakıyorum. Makarna, solucan, kıyma gibi yiyecekler veriyorum. Maşallah hiçbir şeye yok demiyor. Biz ne yiyorsak ona da yediriyorum, hem de ellerimle. Hayvanları seviyorum. Biraz daha kendini toparladığı zaman doğaya göndereceğim. 2 haftadır evimizin neşesi oldu” dedi.