Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine özel güvenlik görevlisi M.Ç.S'nin (40) kullandığı 34 ED 7434 plakalı kiralık otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, otomobilin yapılan sorgulamasında asıl plakasının 58 AAH 226 olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada 06 GM 1506 şeklinde düzenlenmiş sahte bir plaka daha ele geçirildi.

Sahte plakayla trafiğe çıkarılan otomobili inceleyen ekipler, araçta çakar lamba ve radar tespit cihazı da buldu.

Sürücüye 28 bin 101 lira trafik cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Aracı kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem yapıldı.