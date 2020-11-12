Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın,15 Haziran 2020 saat 08.45 sıralarında Efeler Mahallesi'nde meydana gelmişti. 2288 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinde çocukların olabileceği ihbar edilen dairedeki yangını söndürmek için hemen müdahalede bulundu. Kısa sürede eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evi tarayan ekipler söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, fenalaşan itfaiye erlerinden Uğur Çetin birden yere yığıldı. Bu sırada tedbir için yangın mahallinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bir anda yere yığılan itfaiye erine ilk müdahalede bulunarak, yapılan kalp masajı ile hayata döndürdü.

“ Hastanede tedavi görüyordu”

Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Palyatif Servisi’nde yaklaşık 5 aydan bu yana tedavisine devam edilen Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Çetin’in ölümü ailesini yakınlarını ve mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

“Kuyucak’ta toprağa verilecek”

5 aylık hayat savaşını kaybeden Uğur Çetin’in cenazesinin, bugün Kuyucak Kurtuluş Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.