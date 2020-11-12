Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kalecik köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Murat Başak evinde banyo yaptığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Sesi duyup bakan aile fertleri banyoda hareketsiz şekilde yatan Başak'ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Başak'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Elazığ'da 3 çocuk babası, 29 yaşında kalp krizine yenildi
12.11.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 29 yaşındaki Murat Başak hayatını kaybetti.
Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kalecik köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Murat Başak evinde banyo yaptığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Sesi duyup bakan aile fertleri banyoda hareketsiz şekilde yatan Başak'ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,
746002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746002.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER