Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta, yabancı uyruklu kişilerce açılan sağlık kliniği ve eczaneye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 5 milyon liralık ilaç ele geçirilirken, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde hastanedeki sağlık raporu alınan şüphelilerden biri kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın doktor S.A. adli kontrol ile serbest kalırken H.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. tutuklandı.