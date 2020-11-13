Hakkari’de koronavirüse yakalanan ve yaklaşık iki haftadır Hakkari Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 çocuk babası İdris Çelikok, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 41 yaşında olan Çelikok, Dağgöl Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.
2 çocuk babası koronaya yenik düştü
13.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de yaşayan 2 çocuk babası İdris Çelikok, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,baba,koronavirüs,
746179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746179.aspx
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