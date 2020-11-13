Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’de koronavirüse yakalanan ve yaklaşık iki haftadır Hakkari Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 çocuk babası İdris Çelikok, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 41 yaşında olan Çelikok, Dağgöl Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.