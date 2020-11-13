Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz gün sanatçı Yavuz Bingöl'ün menajeri olan Erden Demir'in motosikleti çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları tespit etti. Zanlıların motoru kapkaç olaylarında kullandıkları belirlendi. Motoru çalan iki şahsın, Sefaköy'de bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edildi. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.



Oto Hırsızlığı ekipleri, kimliği tespit edilen zanlıları Fatih'te kapkaç yapmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüpheliler Umut K.'nin 36 adet, Doğukan O.'nun ise 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılardan alınan motor da sahibi Erden Demir'e teslim edildi.



Asayiş Şube'ye gelerek motorunu alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.