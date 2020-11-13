Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN DEMİŞ

İzmir’in Dikili ilçesinde Alper Gül (33), sokak ortasında eski eşi Çilem Kılıç (23), eski kayınvalidesi Selime D., ve komşusu Sibel Y., karşılaştı. Aralarında tartışmı çıktı. Alper Gül, ilk olarak eski kayınvalidesi Selime D’ye ardından da kendisine engel olmaya çalışan komşu Sibel Y’ye ateş etti. Daha sonra eski eşi Çilem Kılıç’ı vuran Gül sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Çilem Kılıç olay yerinde öldü. Selime D., Alper Gül ve Sibel Y. Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alper Gül de hastanede son nefesini verdi. Eski kayınvalide Selime D’nin durumu ağır. Talihsiz kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın 5 yaşındaki çocuğunun cenazede dedesiyle birlikte gözyaşlarına boğulması yürek burktu.

Dehşet saçan eski eşin olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Yapılan paylaşımda; “Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak” yazdığı görülmüştü.

ÖLDÜRÜP SİGARA İÇTİ

İzmir'in Kınık ilçesinde eşini ve kızını öldüren şüpheli, gözaltına alındı. İlçede pazarcılık yaptığı öğrenilen M.K, jandarmayı arayarak eşi Nergüzel K. ile kızı Melike K'yi bıçakla öldürdüğünü söyledi. Poyracık Mahallesi'nde bulunan M.K'nın evine gelen ekipler, kadınların cansız bedeniyle karşılaştı. Balkonda sigara içerken bulunan M.K, gözaltına alındı. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Kınık Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 71 yaşındaki koca, tartıştığı eşini baltayla öldürdü. Yenikurudere Mahallesi'nde yaşayan İ.Z, evinin avlusunda tartıştığı eşi H.Z'nin (72) başına baltayla vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı İ.Z, jandarma tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİ VE OĞLUNU VURUP ÖLDÜRDÜ

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesinde Veysel Özkan (54), boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır barışmaya çalıştığı Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi bağırarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. Anne ve oğlunun cenazeleri, İzmit Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Katil kocanın cenazesi Artvin'e gönderildi.

70 YAŞINDA KATİL OLDU

Malatya’nın Zaviye Mahallesi Hande Sokak'taki evde 70 yaşlarındaki Mehmet P., eşi Emine P.’yi (73) silahla vurarak öldürdü. Mehmet P. hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

KARISINA DÖRT BIÇAK DARBESİ

Adana'da kocasının 4 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan N.G. (23), tartıştığı eşi S.G'yi (26) göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalede bulundukları kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. S.G'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan koca polis ekiplerince gözaltına alındı.