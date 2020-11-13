Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.
Başhekim koronavirüse yakalandı
13.11.2020 - 22:57 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse yakalanan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk evinde karantinaya alındı.
Etiketler : erhan berk,Başhekim,koronavirüs,
746335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746335.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER