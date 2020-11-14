Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Türkiye geneli şırdan dolmasına artan talebi ise kesim az olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise satışları arttırdı. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

4-5 yıl önce tanesi 4-5 liraya satılan şırdan şimdiyse 15-16 liradan alıcı buluyor. Genelde akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar tüketilen şırdan ise son dönemde korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 22.00’den sonra restoranlarda oturmak yasaklandığı için artık gündüz tüketiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, çiğ şırdanın kasaplarda 10 liraya satıldığını söyledi. Talebin artması ve ihracatın açılması nedeniyle fiyatların arttığını söyleyen Yağmur, “Eğer KDV yüzde 1 giriş, yüzde 1’de çıkış olursa fiyatlar yarı yarıya düşecektir. Yurt içi ve yurt dışından da şırdan talebi olduğu için dolayı Adana’ya yetmiyor. Bu yüzden de şırdan fiyatları artıyor. Şırdanda talep patlaması var” diye konuştu.

Şırdanın da artık lüks olduğunu belirten Yağmur, “Eskiden sakatat garibanların yiyeceğiydi hiçbir şey bulamadığında bile insanlar 2 işkembeyle yemek yapıyordu. Şimdi ise sosyete yemeği oldu” dedi.

Şırdancı Emin Kertiş ise sosyal medya üzerinden yoğun talep aldıklarını söyleyerek, “Şırdana talep oldukça fazla. Gece 22.00'da yasaklarımız geldi. Bizler gece işletmesiyiz, gece işlerimizin başladığı saatte alınan tedbirler kapsamında işletmemizi kapatmak zorundayız. Bizde iş yerimizi gündüz açarak farkı kapatmaya çalışıyoruz. İşlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Talepleri karşılamakta da zorlanıyoruz. Kesimler de zayıfladı kış geldiğinden dolayı. İnsanların bir alışılagelmişliği vardı. Gece yenen bir yiyecekti sakatatlar ama biz bu alışkanlığı değiştireceğiz. Fiyatların etkilenmesi fiyatların azalmasından kaynaklanıyor. Sakatat azalınca talep de çok olunca fiyatlar bir miktar yükseldi. Yükselen fiyatlar da zor düşüyor” ifadelerini kullandı.