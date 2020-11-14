Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Kimlik belirlemek için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.