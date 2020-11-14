Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Kimlik belirlemek için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.
Sakarya Nehrinde erkek cesedi bulundu
14.11.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : sakarya,sakarya nehri,
746473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746473.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER