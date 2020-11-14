Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka özel otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada 1 bayan hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından yolda uzun araç kuyruklar oluşurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Trabzon’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
14.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon kaza,trafik kazası,
746479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746479.aspx
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