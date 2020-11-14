Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı emekli öğretmen Osman Kasırga, 7 Kasım 2020 Cuma günü korona virüse yakalanmıştı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ikamet ettiği evinde tedavisine devam edilen Kasırga, yoğun bakım tedavisi almak için önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kasırga’nın Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.