Korgan Saraaliç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken öldürülen Makbule S.’nin evindeki eşyalarının ve parasının alındığı öğrenildi.
Ordu’da 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü
14.11.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü.
Korgan Saraaliç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.
Etiketler : ordu,makbule s,cinayet,
746529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746529.aspx
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