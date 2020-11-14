Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korgan Saraaliç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken öldürülen Makbule S.’nin evindeki eşyalarının ve parasının alındığı öğrenildi.