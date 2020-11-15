Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kadın, Facebook’taki grup sayfasında “Bursa Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz. Yardımcı olmak ister misiniz?” şeklinde paylaşımda bulundu. Bazı kullanıcılar buna tepki gösterirken bazıları “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” şeklinde karşılık verdi. Öte yandan hastanelerin, Covid-19 tedavisi gören kişilerin yanına kimseyi sokmadığı bilinirken kadının bu talebi kafalarda soru işareti oluşturdu.