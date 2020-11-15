Bir kadın, Facebook’taki grup sayfasında “Bursa Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz. Yardımcı olmak ister misiniz?” şeklinde paylaşımda bulundu. Bazı kullanıcılar buna tepki gösterirken bazıları “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” şeklinde karşılık verdi. Öte yandan hastanelerin, Covid-19 tedavisi gören kişilerin yanına kimseyi sokmadığı bilinirken kadının bu talebi kafalarda soru işareti oluşturdu.
Şoke eden talep! Para karşılığında korona refakati
15.11.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanırken sosyal medyada yaşanılan bir olay pes dedirtti.
Etiketler : covid 19,koronavirüs,
746579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746579.aspx
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