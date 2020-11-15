Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Karaçayır köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.



Öte yandan Kars’ta Kovid-19 vakalarında artış görülürken, yetkililer vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarıyor.