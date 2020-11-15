Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisinde son dönemde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmiyor. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.