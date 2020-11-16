D.A. idaresindeki 53 ED 115 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı olarak otomobilden çıkarılan D.A'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı sürücü, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Adana'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi
16.11.2020 - 01:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,adana kaza,trafik kazası,
746749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746749.aspx
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