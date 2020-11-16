Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza getirdiği en büyük değişiklik, evde eğitim ve evde çalışma oldu. Hâl böyle olunca bütün ihtiyaçlarımız için hemen e-Ticaret’e sarıldık, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin cirolarını katladık. e-Ticaret’i önceleri daha çok 50 yaşına kadar olan kesim kullanırken, pandemiyle birlikte bütün sınırlar ortadan kalktı. Her yaştan, her kesimden insan e-Ticaret’i kullanmaya başladı. Önceleri büyük sitelerin ciroları patlarken, bu durumun geçici olmayacağını anladık ve mahalle bakkalına bile akıllı telefondan sipariş vermeye başladık. İşte bu trendleri inceleyen birçok araştırma şirketi, tüketici davranışlarını ortaya çıkardı ve yeni döneme dair işaretleri verdi. Bu araştırmalardan biri de Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık oldu. Şirket, tüketicilerin, online alışverişte 'daha ucuzu' aradıklarını ortaya koydu. Bir başka deyişle aynı ürünü mağazadan alırken daha yüksek bedeller ödemeye hazır olan tüketici, online alışverişte aynı fiyatı yüksek bulabiliyor. İşte online alışveriş alışkanlıklarımız:

¥ Online'da fiyat hassasiyeti daha yüksek. Tüketici ucuzu arıyor.

¥ 'Bir kerede çok alayım' eğilimi var. Daha çok büyük gramajlı ürünler tercih ediliyor. Fakat birçok üründe tekli ürünün fiyatının çoklu ürünle aynı olduğu, hatta çoklu ambalajda zaman zaman daha yüksek fiyat bulunduğu da bir gerçek.

¥ Online alışverişte en çok kadın cilt bakım ürünleri satışı gerçekleşti. Saç boyası, tüy dökücüler, çay, hazır kahve, saç kremi, diş macunu, Türk kahvesi, hamile ve emziren ek besinleri, hijyenik pedler ve çamaşır suları oldu.