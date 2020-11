Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu an son 20 yılın en verimsiz balık av sezonunu yaşadıklarını belirten Burak Yağız Balıkçılık kaptanı Osman Çift, şu ana kadar olan avcılığın masraflarını kurtarmadığını belirterek bu gidişle Moritanya yolunu tutacaklarını söyledi. Hamsinin bugünlerde Trabzon açıklarında olduğunu ve bu nedenle gece avlanmak için Faroz Limanını seçtiklerini belirten Çift, ”Hamsi olduğu için buradayız. Şu an avcılık Trabzon açıklarında, Akçaabat, Vakfıkebir, Sürmene bu taraflarda. Balık nereye giderse bizde peşinden gidiyoruz. Şu an balık az. Bizi kurtarmayacak şekilde diyebiliriz. Şu ana kadar sezon iyi geçmiyor. Son yıllara göre az. Son 20 yılın en verimsiz avcılığı diyebilirim” dedi.

"Gidişat Moritanya’yı gösteriyor"

Sezonun şu ana kadar iyi geçmediğini böyle sürmesi halinde Moritanya’ya gideceklerini belirten Çift, “Sezondan umduğumuzu bulamazsak yurt dışına açılacağız. Zaten Moritanya’dan bir yıl önce geldik tekrar oraya döneceğiz. Bu gidiş onu gösteriyor. Bize göre balığın azalması bilinçsiz avlanmaktan kaynaklanıyor. Mesela hamsi avı saat 03’den 09’a kadar serbest ancak öğle vakti çıkanlar var. Dolayısıyla olmuyor hamsi de dinlenmesi lazım” şeklinde konuştu.