Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.
Çil'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
İzmir’de aile hekimi korona virüse yenik düştü
16.11.2020 - 21:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.
Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.
Etiketler : İzmir,
746930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746930.aspx
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